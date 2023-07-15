برشلونة يضع "سيناريو بديل" لضم هذا اللاعب

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يصر على ضم البرتغالي برناردو سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.ويرتبط سيلفا بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، لكنه ألمح لرغبته في الرحيل عن ملعب الاتحاد هذا الصيف، في أكثر من مناسبة.وأضافت الصحيفة أن "سيلفا أيضا لديه الرغبة في اللعب لبرشلونة، خاصة بعدما استعاد الفريق بريقه من جديد".وأشارت إلى أن "برشلونة يفكر في استعارة سيلفا لمدة موسم، مع وضع بند إلزامي بشرائه نهائيا، عقب نهاية فترة الإعارة".وأكدت أن برشلونة اضطر للجوء إلى هذا الحل، لتفادي التعرض لخطر المساءلة عبر قانون اللعب المالي النظيف.