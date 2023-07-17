سون يرفض عرضاً من الدوري السعودي ويكشف الأسباب

وكانت تقارير صحفية ربطت سون بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في ظل وجود عرض للتعاقد معه من اتحاد جدة.ويتواجد سون حاليا رفقة زملائه في توتنهام هوتسبير في أستراليا، ضمن معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد في أرض المدرب الجديد أنجي بوستكوغولو.وقال سون، في تصريحات لموقع "فوتبول لندن" الإنجليزي تعليقاً على التقارير التي ربطته بالاتحاد: "لو أردت الانتقال إلى هناك - السعودية - لما كنت هنا الآن".وواصل: "لقد عانيت خلال الموسم الماضي، وأريد أن أظهر للجميع سون الذي يعرفونه هذا العام".وفشل سون في تقديم أفضل أداءاته مع السبيرز في الموسم المنقضي 2022-2023 ضمن موسم سلبي للفريق اللندني شهد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا أو تحقيق أي بطولة.وجاء الموسم المخيب بعد موسم سبقه 2021-2022 حقق فيه الكوري الجنوبي جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 23 هدفا لكل منهما.يذكر أن فريق الاتحاد نجح في تقوية صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023 بضم الثنائي الفرنسي نغولو كانتي وكريم بنزيما من تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على الترتيب.تجدر الإشارة إلى أن سون المرتبط بعقد مع السبيرز حتى صيف 2025 قد شارك على مدار 8 سنوات مع السبيرز في 372 مباراة سجل فيها 145 هدفاً وصنع 80.