أول تعليق من ميسي بعد انضمامه رسمياً لإنتر ميامي

وأجبرت الأمطار الاستوائية الغزيرة المنظمين على تأخير حفل تقديم ابن الـ36 عامًا، واضطر المشجعون إلى البحث عن ملجأ يحميهم من الطقس العاصف أو الانتظار في سياراتهم.وبدأ حفل تقديم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد حوالي ساعتين من الموعد المقرر أصلًا، حيث افتتح نجم إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، الحفل قائلًا: "إن وصول ميسي حلم أصبح حقيقة"، قبل أن يتوجه بكلمات إلى بطل مونديال قطر 2022: "ليو، نحن فخورون جدًا بأنك اخترت نادينا للمرحلة التالية في مسيرتك"، وأضاف بالإسبانية: "مرحبًا بك في عائلتنا ليو"، وسط هتافات الجمهور.وأعرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، مؤكدًا أنه يملك رغبة كبيرة في المنافسة والفوز مع فريقه الجديد.وقال اللاعب البالغ من العمر (35) عامًا، خلال تقديمه في ملعب (دي أر في بي إن إكيه) الذي امتلأ عن آخره: "أنا سعيد جدًا باختيار هذا المشروع مع عائلتي".وتابع في أثناء كلمته التي قالها بالإسبانية إنه يريد مساعدة النادي في هذه المرحلة على مواصلة النمو، موضحًا أنه متحمس للغاية لبدء التدريبات وخوض المباريات مع فريقه الجديد.وقدم ميسي شكره إلى المدينة على استقبالها الرائع له، رغم إجراء فعاليات تقديمه تحت أمطار غزيرة، لكنها لم تمنع الجماهير من الوصول لاستقباله، مختتمًا كلماته بالقول: "أنا واثق من أن أمورًا جميلة ستحدث".وأضاف: "أريد حقًا أن أبدأ بالتمارين، المنافسة. لدي نفس الرغبة التنافسية التي تمتعت بها على الدوام، الرغبة في الفوز، مساعدة النادي على الاستمرار في النمو. أنا سعيد جدًا لأني اخترت المجيء للعب في هذه المدينة مع عائلتي، لاختياري هذا المشروع. لا يساورني أي شك في أننا سنستمتع بالأمر كثيرًا، سنقضي وقتًا ممتعًا وستحصل أشياء جيدة جدًا".ويأتي انضمام ميسي المتوج بلقب مونديال قطر 2022، إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في لحظة لم يحقق فيها الفريق الفوز منذ 11 مباراة متتالية.جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني سيخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد في 21 يوليو/ تموز، أمام كروز أزول ضمن منافسات بطولة "ليجس كب"، وهي مسابقة جديدة بين فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.بدوره، قال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس -كوبي الأصل- إن "الليلة هدية واحتفال للمدينة التي فتحت ذراعيها لعائلتي. الليلة نفعل هذا الأمر تحت المطر.. هذه هي لحظتنا! لحظتنا لتغيير مشهد كرة القدم في هذا البلد"، وقام ماس بعدها بتقديم ميسي على أنه "رقمكم 10 الجديد، الرقم 10 لأمريكا".ووقع ميسي السبت عقدًا مع إنتر ميامي حتى 2025 مع طموح مواصلة بناء "هذا المشروع الجميل" وفق ما قال في تصريحات صحفية سابقة.وسيكون ميسي الذي قدرت صفقة انتقاله بـ60 مليون دولار سنويًا، أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.ومن المتوقع أن يسهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأمريكي على منصة "آبل تي في". كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.والتحق به زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرخيو بوسكيتس فيما سيتولى الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، مدرب المنتخب الوطني والنادي الكتالوني السابق، الإشراف على الفريق.