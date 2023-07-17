بعد حسمه لقب الدوري.. الشرطة يتقدم بطلب واتحاد الكرة يستجيب

وقالت لجنة المسابقات في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "قررنا تقديم مباراة الشرطة والحدود ضمن الجولة ال38 من منافسات الدوري من الخميس، للثلاثاء بملعب الشعب الدولي في الثامنة مساء".وكانت لجنة المسابقات، أصدرت في وقت سابق من اليوم الإثنين، جدول مباريات الجولة الأخيرة التي ستقام مبارياتها على مدار يومي الخميس والجمعة.ويأتي هذا التغيير المفاجئ لمنح الشرطة الوقت للتحضير لمشاركته المرتقبة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقرر انطلاقها في ال27 من الشهر الجاري، إذ سيلعب بالمجموعة الأولى مع اتحاد جدة، والترجي والصفاقسي التونسيين.