روما يجدد عقد الشعراوي حتى 2025

وقال نادى روما عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي روما أن يعلن أن ستيفان الشعراوي قد وقع على تجديد العقد الذي سيبقيه في النادي حتى عام 2025".ونشر الحساب الرسمي لنادى روما على "تويتر" فيديو للشعراوى قال فيه: "مرحبًا جميعًا، لدي خبر لكم، أردت فقط أن أخبركم أنني قمت بتجديد عقدي مع روما حتى عام 2025".