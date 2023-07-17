غداً.. صدام مرتقب بشأن مستقبل مبابي

وزعمت عدة تقارير صحفية، أن مبابي أبلغ إدارة ناديه بعدم نيته تفعيل بند تمديد عقده الذي ينتهي بانقضاء الموسم المقبل، على أن يرحل مجانًا في صيف 2024.ولا ترحب إدارة سان جيرمان بهذا السيناريو، وخيّرت مبابي ما بين تجديد عقده أو الرحيل هذا الصيف.وعاد مبابي لتدريبات باريس سان جيرمان هذا الصيف، في أول أيام استعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، سوف يتواجد في تدريبات باريس، غدًا الثلاثاء، وسيلتقي بكيليان مبابي.ومن المتوقع، أن يتحدث الخليفي ومبابي سويًا، حول خطط المهاجم الفرنسي، خلال الفترة المقبلة، وسيكرر الخليفي اقتراح النادي على مبابي، إما بالرحيل هذا الصيف، أو تجديد عقده.من جانبه، يقف ريال مدريد على أبواب باريس سان جيرمان، انتظارا للقرار النهائي بشأن مستقبل مبابي.ولكن وفقاً للتقارير الواردة من إسبانيا، فإن الريال يُفضل ضم مبابي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.