نيمار يحسم الجدل حول مصيره مع باريس برسالة

ونشر نيمار عبر حسابه الرسمي على تويتر 4 صور، وهو يؤدي تدريبات بدنية في مقر تدريبات الفريق الباريسي.وكتب النجم البرازيلي "بداية أسبوع جديد، بالكثير من العمل والمتعة"، مضيفا "لقد اقتربت العودة".ويبتعد نيمار جونيور عن الملاعب منذ إصابته في كاحل القدم يوم 19 فبراير/ شباط الماضي، التي أنهت موسمه بعد خضوعه لعملية جراحية.وينتهي عقد نيمار في صيف 2025، ويقال إن هناك بندا يسمح بتمديده تلقائيا لعامين إضافيين حتى 2027.وثارت تكهنات عديدة بشأن النجم البرازيلي، وإمكانية بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى تشيلسي.