"فيفا" يدخل خط أزمة مبابي وباريس.. هل توجد ثغرة قانونية تسمح برحيله؟

وثارت أزمة بين مبابي وباريس سان جيرمان مؤخرا، بعدما أعلن اللاعب الفرنسي أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024، لكنه سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم قبل أن يرحل مجانا.التصريحات التي أطلقها مبابي أثارت غضب إدارة باريس سان جيرمان، حيث أكدت أن اللاعب الفرنسي عليه الاختيار بين تجديد عقده لفترة إضافية أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ويرى نادي العاصمة الفرنسية أن بقاء مبابي لموسم إضافي ورحيله عقب نهايته سيتسبب في أزمة مالية كبيرة، خاصة أن اللاعب سيحصل على بند مكافأة الولاء، وفقا للعقد الذي وقع عليه العام الماضي.مصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم تحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن موقف مبابي في باريس سان جيرمان، حيث أكد أن النادي الفرنسي لا يمكنه إجبار لاعبه على الرحيل.وقال المصدر إنه لا توجد صيغة قانونية واحدة تمنح الحق لإدارة باريس سان جيرمان لإجبار مبابي على الانتقال لفريق آخر هذا الصيف.وأضاف: "لا توجد ثغرة قانونية تلزم مبابي أو أي لاعب بالرحيل، ولا يحق للنادي الضغط على اللاعب بأي وسيلة، مثل حرمانه من التدريب وممارسة أعماله الاعتيادية بشكل طبيعي".وتنص المادة 14 من لائحة الفيفا على أن: "أي بادرة ضغط أو قوة من قبل النادي المعني قد تعني الإنهاء الفوري للعقد من قبل اللاعب لسبب وجيه"، ومن ثم فإن باريس سان جيرمان سيكون حريصاً للغاية في التعامل مع مبابي.وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد الإسباني، والذي يعتبر أكبر المرشحين لضم مبابي في صفقة انتقال حر في صيف العام المقبل، تعرض لظروف مماثلة حين كان يريد التخلص من لاعبيه السابقين، مثل الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو، واضطر لاستمرارهم.الأكثر من ذلك أن مبابي نفسه يمكنه الخروج من باريس سان جيرمان بإرادته وفقاً للوائح، حال عدم مشاركته في 10% من مباريات الفريق في الموسم المقبل.ودفع باريس سان جيرمان 180 مليون يورو للتعاقد مع مبابي في صيف 2017 قادما من موناكو الفرنسي، ثم حين مدد تعاقده مؤخراً في 2022 حصل هداف كأس العالم الأخيرة على راتب سنوي بقيمة 206 ملايين إسترليني في السنة الواحدة، ما جعله الرياضي الأعلى أجراً في التاريخ.