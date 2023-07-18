رونالدو: لن أعود لأوروبا.. الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

وكان النصر قد ضم رونالدو في صفقة انتقال مجاني في يناير 2023 بعدما فسخ النجم البرتغالي عقده مع مانشستر يونايتد، حيث أن بعض التقارير قد تكهنت بإمكانية عودته للعب في أوروبا في المستقبل من خلال بوابة نادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي.وفي تصريحات صحفية أدلى بها النجم البرتغالي بعد مباراة فريقه الودية ضد سيلتا فيجو، أكد النجم البرتغالي على عدم عودته للعب في أوروبا مرة أخرى.وقال رونالدو في تصريحاته: “لن أعود للعب كرة القدم في أوروبا، الباب مغلق تمامًا بالنسبة لي في هذا الأمر”.وواصل النجم البرتغالي: “أنا أبلغ من العمر 38 عامًا، كما أن كرة القدم الأوروبية فقدت الكثير من جودتها، الدوري الإنجليزي فقط هو الوحيد الذي يظل في المقدمة، بعيد جدًا عن جميع الدوريات الأخرى”.وأضاف لاعب النصر: “الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، أنا متأكد بنسبة 100٪ أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي. أنا من فتحت الطريق لقدوم الكبار للدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى الفرق السعودية، على الرغم من أنهم انتقدوني بسبب قرار انتقالي للنصر”.واستمر نجم ريال مدريد السابق: “في غضون عام واحد، سيمتلئ الدوري السعودي بأفضل اللاعبين، وسيتفوق الدوري السعودي على الدوري التركي والدوري الهولندي”.وعن تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام اللاعبين الذتي اقتربت مسيرتهم من لانتهاء للأندية السعودية، قال البرتغالي: “ما قاله ليس صحيح، أنظروا إلى جوتا وربن نيفيز، إنهما لاعبان شابان”.