100 مليون دولار سنوياً للفرق المشاركة بدوري المحترفين.. هل صرح عدنان درجال بذلك؟

مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الخبر مزيف، عند البحث للتحقق من صحة التصريح المتداول والمنسوب لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم (عدنان درجال) لم نعثر على أي مصدر يؤكد إدلاء درجال بهذا التصريح سواء عبر لقاء صحفي معه أو عبر حساباته الشخصية، كما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية الرياضية بنقل مثل هكذا تصريح عن لسان درجال".وأضافت، "نفى درجال صحة التصريح المنسوب له، بعد أن قمنا بالتواصل معه بتأريخ 17 تموز 2023".