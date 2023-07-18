باريس يصدر بيانا بشأن عودة نيمار للتدريب

وأشار بي إس جي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن نيمار سيشارك في التدريبات الجماعية خلال أسبوع، وذلك بعدما تدرب منفردا منذ بداية فترة الإعداد.ويبتعد نيمار (31 عاما) عن الملاعب منذ إصابته في 19 فبراير/شباط الماضي، التي استلزمت عملية جراحية في كاحل القدم.وتثار تكهنات صحفية عديدة بشأن النجم البرازيلي، ونية النادي الباريسي في بيعه، وهي الصفقة التي تعرقلها حالته البدنية نظرا لكثرة إصاباته.وأشارت تقارير أخرى منذ أيام قليلة إلى أن نيمار لن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات، حتى أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.وبشأن باقي المصابين، أوضح النادي الباريسي في بيانه، أن المدافع الفرنسي، نوردي موكيلي، واصل الركض وتدريبات الكرة في الملعب.أما برسنيل كيمبميبي، المصاب بقطع في وتر أكيليس، فيواصل برنامجه التأهيلي، ومن المتوقع أن يبدأ الركض، أوائل شهر أغسطس/آب.