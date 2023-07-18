بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي.. تشيلسي يفقد أحد نجومه

وأعلن تشيلسي رسميا، في بيان له اليوم الثلاثاء، إصابة المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.وانضم فوفانا إلى البلوز قادما من ليستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 80 مليون يورو.وأوضح النادي اللندني، في بيان رسمي، أن فوفانا سيخضع إلى عملية جراحية، ومن المقرر أن يغيب على إثرها عن جزء كبير من موسم المقبل 2023-2024.وأشار بيان تشيلسي، إلى أن فوفانا (22 عاما) لم يسافر مع الفريق لخوض جولته التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة الأمريكية.