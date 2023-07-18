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منافسة محتدمة بين ليفربول ومدريد ويونايتد على ضم نجم عربي

رياضة

2023-07-18 | 12:00
منافسة محتدمة بين ليفربول ومدريد ويونايتد على ضم نجم عربي
1,153 مشاهدة

وضع نادي ليفربول، الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا، ضمن اهتماماته لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتعويض خدمات فابينيو تافاريس الذي بات قريباً من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

وبحسب صحيفة "الغارديان" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول وضعت سفيان أمرابط، على رأس قائمة المرشحين لخلافة فابينيو.

يأتي اهتمام ليفربول بضم سفيان أمرابط، ليشعل المنافسة مع ناديي أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، اللذين يرغبان أيضاً في التعاقد مع الدولي المغربي.

وأكدت الصحيفة أن سفيان أمرابط، وروميو لافيا لاعب ساوثامبتون، وريان جرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ، وكالفين فيليبس لاعب مانشستر سيتي، جميعهم يتواجدون بقائمة المرشحين لتعويض فابينيو في ليفربول.

وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة فيورنتينا، حددت مبلغ 30 مليون يورو على الأقل، نظير الاستغناء عن سفيان أمرابط.
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