الكشف عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل مبابي

وترددت أنباء قوية، حول احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد هذا الصيف، حال إصرار باريس على بيعه، أو الصيف المقبل على حد أقصى، عقب انتهاء عقده، خاصة بعد أن أبلغ ناديه بعدم وجود نية لتفعيل بند التمديد.وبحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فإن مبابي سيستمر هذا الموسم مع سان جيرمان، ولا توجد فرصة لرحيله إلى ريال مدريد هذا الصيف.وأضاف التقرير: "لم يحدث أي اتفاق بين مبابي وريال مدريد حتى الآن، حول صفقة محتملة هذا الصيف أو الصيف المقبل".وكشف التقرير عن مفاجأة تتعلق بإمكانية تجديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، حتى صيف 2025، مع تحديد مبلغ لرحيله في صيف 2024.ويستهدف باريس من خلال هذا الاقتراح، الحصول على مقابل مالي، من وراء بيع مبابي، بدلا من رحيله مجانًا في الصيف المقبل.وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يتابع مستجدات وضع مبابي باستمرار، لكن دون التدخل في الأمر من قريب أو بعيد.