مبيعات "تاريخية" لتذاكر المباراة الأولى لميسي مع إنتر ميامي

ويستضيف إنتر ميامي نظيره فريق كروز أزول المكسيكي يوم الجمعة المقبل 21 يوليو/ تموز، في مسابقة كأس الدوري، على أرضية ملعبه "DRV PNK" في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، جنوب شرقي البلاد.ونقلت (CNN) عن منصّة فيفيد سيتس (Vivid Seats) الأمريكية المختصة ببيع التذاكر إلكترونيًا، أن عائدات بيع تذاكر المباراة الأولى لميسي مع إنتر ميامي، حققت أكبر مبيعات لأي فريق على الإطلاق في تاريخ الدوري الأمريكي.ووفقًا لـ (Vivid Seats) فإن مباراة برشلونة الوديّة أمام إنتر ميامي العام الماضي بنفس الملعب، سجّلت نصف هذا الرقم.ميسي كان قد انتقل إلى إنتر ميامي هذا الصيف (2023) في صفقة مجّانية، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشير وسائل إعلام إلى أن راتب أفضل لاعب في العالم 7 مرّات مع فريقه الجديد، يتراوح بين 50 و60 مليون دولار سنويًا.