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خلال الانتقالات الصيفية الجارية.. ميلان يعلن إتمام صفقته الثالثة
Alsumaria Tv
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أعلن نادي ميلان، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع نجم خط وسط فريق ألكمار الهولندي، لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه نجح في التعاقد مع تيجاني ريجنديرز، لاعب خط وسط ألكمار، لينضم للروسونيري بعقد لمدة 5 سنوات.
وأضاف النادي "يسر نادي ميلان أن يعلن عن انضمام تيجاني في صفقة دائمة، لاعب الوسط الهولندي وقع على عقد مع النادي حتى 2028".
وأفاد النادي الإيطالي، بأن تيجاني سيرتدي القميص رقم 14 بداية من الموسم الجديد.
جدير بالذكر أن ريجنديرز شاىك في 105 مباريات بالدوري الهولندي، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف، فيما قدم 11 تمريرة حاسمة.
ويعد تيجاني هو ثالث صفقات ميلان هذا الصيف، بعدما أعلن الروسونيري التعاقد مع ثنائي تشيلسي روبن لوفتوس تشيك وكريستيان بوليسيتش.
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