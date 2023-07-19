الأهلي السعودي يحسم صفقة محرز

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أن "الأهلي توصل بالفعل إلى اتفاق مع نظيره السيتي على قيمة الصفقة، حيث سينتقل الجناح إلى النادي السعودي في صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون يورو (30 مليونا+ 5 متغيرات)".وأضافت أن "محرز من المقرر أن يجري الفحوصات الطبية غدا الخميس قبل الانضمام بشكل رسمي، لافتة إلى أنه سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي".وتشير عدة تقارير صحفية، إلى أن "محرز اتفق مع أهلي جدة على تقاضي راتب سنوي (43 مليون إسترليني)".وسجل محرز 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 47 مباراة مع السيتي في الموسم الماضي، وساهم في الإنجاز التاريخي لناديه بتحقيق ثلاثية البريميرليج والكأس ودوري أبطال أوروبا.