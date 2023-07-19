لجنة المسابقات تغير موعد مباراة الكهرباء والنفط في ممتاز الكرة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تغيير موعد مباراة فريقي الكهرباء والنفط ضمن مباريات الجولة الأخيرة من ممتاز الكرة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قررت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تغييرَ توقيت مباراة فريقي الكهرباء والنفط ضمن مبارياتِ الجولةِ الثامنة والثلاثين للدوري المُمتاز من موعدها السابق السابعة وخمس عشرة دقيقة إلى الساعةِ التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق (٢٠٢٣/٧/٢١) في ملعبِ الشعب الدوليّ".