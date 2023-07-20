جاء ذلك بعد خسارة فريق نجوم الدوري الأمريكي، الذي تولى روني تدريبه، أمام آرسنال، بخماسية دون رد، اليوم الخميس، في مباراة ودية بواشنطن.وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فقد شارك ديكلان رايس ويورين تيمبر، لأول مرة مع آرسنال.وأبدى روني، إعجابه الشديد بالفريق الزائر.وقال مدرب فريق نجوم الدوري الأمريكي "من الواضح أن النتيجة تعبر عن مستوى آرسنال، وتظهر الإمكانيات التي يتمتع بها".وأضاف "أعتقد أن فريق نجوم الدوري الأمريكي أظهر بعض التوتر والتردد خاصة في الشوط الأول حينما اقتربنا من منطقتهم، وحصلنا على تسديدات جيدة".وتابع "أعتقد أننا رأينا الفارق، بالطبع حدث ذلك، آرسنال من أفضل الفرق في أوروبا".وأتم "النتيجة محبطة بالنسبة لنا، لكني أظن أن الحدث كان مهمًا للجماهير".