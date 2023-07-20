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تعرف على ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف العالمي.. العراق اين؟

رياضة

2023-07-20 | 12:56
تعرف على ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف العالمي.. العراق اين؟
المصدر:
وكالات
1,990 مشاهدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تراجع منتخب المغرب على المستوى العالمي، واحتفاظه بالمركز الأول إفريقيا وعربيا، ضمن ترتيب المنتخبات العربية عالميا.

وتراجع منتخب المغرب للمركز 14 برصيد (1655.5) نقطة، لكنه احتفظ بعرش صدارة القارة الإفريقية، متقدما على وصيفه السنغالي صاحب المركز الـ18 عالميا برصيد (1612.61) نقطة، وتلاهما تونس في المرتبة الثالثة إفريقيا والمركز الـ31 عالميا برصيد (1516.66) نقطة.

وجاء تراجع المغرب في تصنيف الـ"فيفا" جراء تتويج المنتخب المكسيكي بالكأس الذهبية لاتحاد "الكونكاكاف"، ما أدى إلى ارتقائه إلى المركز الثاني عشر في التصنيف العالمي، إلى جانب تعادل "أسود الأطلس" أمام الرأس الأخضر من دون أهداف، في المباراة الودية التي جرت بينهما بمركب مولاي عبد الله بالرباط، وخسارته أمام جنوب إفريقيا بهدف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

واحتفظ منتخبا الجزائر ومصر بالمركزين الرابع والخامس إفريقيا والمرتبتين الـ33 والـ34 عالميا على التوالي.

وخاض منتخب مصر مباراتين خلال شهر يونيو الماضي، حيث فاز على غينيا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، كما تغلب على منتخب جنوب السودان بثلاثية نظيفة وديا.

أما آسيويا، فقد احتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية في القارة الآسيوية، رغم تراجعه إلى المركز الـ54 عالميا وتلته منتخبات قطر (59) والعراق (70) والإمارات (72) وعمان (73).

1 (14) – المغرب (1655) نقطة

2 (31) - تونس (1516)

3 (33) - الجزائر (1511)

4 (34) - مصر (1509)

5 (54) - السعودية (1421)

6 (59) - قطر (1395)

7 (70) - العراق (1345)

8 (72) - الإمارات (1336)

9 (73) – سلطنة عمان (1332)

10 (82) - الأردن (1296)

11 (86) - البحرين (1282)

12 (94) - سوريا (1242)

13 (96) - فلسطين (1233)

14 (100) - لبنان (1205)

15 (127) – ليبيا (1130)

16- (101) -موريتانيا (1205)

17 (130) - جزر القمر (1119)

18 (131) - السودان (1116)

19 (137) - الكويت (1090)

20 (156) - اليمن (1020)

21 (191) - جيبوتي (889)

22 (196) – الصومال (854).
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