الكشف عن شرطين لرحيل فيليكس إلى برشلونة

ويرتبط فيليكس بعقد مع الأتلتي حتى صيف 2027، وخاض النصف الثاني من الموسم الماضي، بقميص تشيلسي على سبيل الإعارة.وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن أتلتيكو مدريد وضع شرطين لخورخي مينديز وكيل فيليكس، بشأن رحيل اللاعب.واشترط الأتلتي، جلب عرض مالي يصل إلى 80 مليون يورو، من أجل السماح برحيل جواو فيليكس هذا الصيف.وحال الإعارة، يريد الفريق الإسباني، الحصول على 11 مليون يورو، مع عدم تحمله أجر اللاعب البرتغالي بالكامل.ونوهت الصحيفة أن خطة أتلتيكو تصعب رحيل جواو، في ظل انخفاض قيمة اللاعب بعد العروض الضعيفة التي قدمها رفقة تشيلسي الموسم الماضي، بجانب سلوكه المثير وتصريحاته التي تفتقد الاحترافية.