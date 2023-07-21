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الحدود يتعاقد مع قائد منتخب أفريقي
Alsumaria Tv
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أعلن نادي الحدود العراقي، اليوم الجمعة، تعاقده مع قائد منتخب رواندا، أوسينجيمانا فوستين، لتعزيز الخط الدفاعي للفريق.
ولم يكشف الحدود، تفاصيل الصفقة الصيفية، واكتفى برسالة الترحيب بمحترفه الجديد فوستين.
وسبق لأوسينجيمانا فوستين، خوض تجربة قصيرة في الدوري العراقي من بوابة القاسم، كما لعب لعدة مواسم مع رايون سبورت الرواندي.
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