الحدود يتعاقد مع قائد منتخب أفريقي

ولم يكشف الحدود، تفاصيل الصفقة الصيفية، واكتفى برسالة الترحيب بمحترفه الجديد فوستين.وسبق لأوسينجيمانا فوستين، خوض تجربة قصيرة في الدوري العراقي من بوابة القاسم، كما لعب لعدة مواسم مع رايون سبورت الرواندي.