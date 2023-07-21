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مواجهة الصناعة والكرخ في الممتاز تنتهي بالتعادل الإيجابي
Alsumaria Tv
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انتهت مواجهة الصناعة والكرخ، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الأخيرة (38) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسجل الصناعة أولاً عبر اللاعب محمد عدنان في الدقيقة 30، فيما عادل لوكاس شالون للكرخ في الدقيقة 51.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكرخ إلى النقطة 51 في المركز 11، فيما وصل الصناعة الى النقطة 28 في المركز قبل الأخير.
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