مواجهة الصناعة والكرخ في الممتاز تنتهي بالتعادل الإيجابي

وسجل الصناعة أولاً عبر اللاعب محمد عدنان في الدقيقة 30، فيما عادل لوكاس شالون للكرخ في الدقيقة 51.وبهذا التعادل ارتفع رصيد الكرخ إلى النقطة 51 في المركز 11، فيما وصل الصناعة الى النقطة 28 في المركز قبل الأخير.