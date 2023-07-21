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الطلبة يهزم النجف والكهرباء يخسر امام النفط في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي الطلبة من التغلب على النجف بنتيجة (2-1)، فيما خسر الكهرباء أمام النفط بهدف نظيف، اليوم الجمعة، في ختام الجولة (38) والاخيرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
وسجل اهداف الطلبة والنجف في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب النجف الدولي كل من ستار جبار (34 - OG) ومروان حسين (90) لفريق الطلبة بينما سجل هدف النجف الوحيد محمد زامل (45+3 -P).
وفي مباراة اخرى تمكن فريق النفط من الفوز على الكهرباء بنتيجة (1-0) سجله اللاعب حسن داخل في الدقيقة 30 من المباراة.
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