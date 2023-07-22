رسمياً.. ليل الفرنسي يعلن ضم أومتيتي حتى 2025

وقضى المدافع الفرنسي الموسم الكروي الماضي 2022-23 مُعارًا من النادي الكتالوني إلى ليتشي الإيطالي، وحاليًا يُصنَّف صاحب الـ 29 عامًا "لاعبًا حرًا"؛ بعد فسخ عقده مع البارسا، ليصبح قادرًا على الانتقال بصورة نهائية إلى أي فريق يريده.وأكد نادي ليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، عن ضم صاحب الـ29 عامًا لمدة موسمين بعقد يمتد حتى عام 2025.وأمضى أومتيتي المواسم السبعة الماضية على ذمة برشلونة، باحتساب موسم إعارته إلى ليتشي، وقد بدأ النجم السابق لأولمبيك ليون الفرنسي، كلاعب لا غنى عنه بتشكيلة البلوغرانا الأساسية في أول موسمين (2016-18)، قبل أن يتعرض لإصابة قوية.وأثرت الإصابة بصورة ملحوظة في استمرارية أومتيتي مع برشلونة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاقٍ بفسخ العقد مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، رغم تقديم اللاعب الفرنسي مستويات مميزة خلال إعارته إلى ليتشي الذي خاض معه أومتيتي 25 مباراة الموسم الماضي، وأسهم بصورة مؤثرة في بقائه بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.واحتل ليتشي المركز الـ16 على سلم الترتيب النهائي للدوري الإيطالي الموسم الماضي، بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط، فيما احتل مونزا المرتبة الـ11، بقيادة فنية للمدرب الشاب رافاييلي بالادينو.