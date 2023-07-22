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السومرية تنشر الترتيب النهائي لفرق الدوري الممتاز بعد نهاية الموسم
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت 22 تموز/يوليو 2023، ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد اختتام الموسم 2023/2022، والذي توجه به نادي الشرطة.
الترتيب ادناه:
ونجح نادي الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء (18 تموز 2023) بتغلبه على الحدود بنتيجة 2-1، لحساب مباريات الأسبوع الـ 37 من المسابقة.
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