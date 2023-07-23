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من ميلان الى الهلال.. 8 أندية تحاول الظفر بمبابي بعد عرضه للبيع

رياضة

2023-07-23 | 04:09
من ميلان الى الهلال.. 8 أندية تحاول الظفر بمبابي بعد عرضه للبيع
1,224 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنتظر 8 أندية موقف الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل محاولة الظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان مؤخراً استبعاد كيليان مبابي من رحلته إلى اليابان استعدادا للموسم الجديد 2023-2024، قبل أن تكشف تقارير صحفية عن عرضه للبيع، قبل عام من نهاية عقده، خوفاَ من رحيله الصيف المقبل بلا مقابل.

يأتي ذلك بعدما رفض مبابي تفعيل بند التجديد لموسم إضافي في عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، ما تسبب في صدمة لنادي العاصمة الفرنسية، الذي وجد نفسه معرضاً لخطر فقدان هداف كأس العالم بدون أي مقابل.

وكشفت تقارير صحفية عن ترقب 8 أندية لموقف مبابي في باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل، ويأتي في مقدمتها ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

لا شك أن ريال مدريد يأتي في مقدمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع مبابي خلال الموسم المقبل، لا سيما وأنه كان قريبا من الانتقال إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وتدرك إدارة باريس سان جيرمان جيداً أن هناك اتفاق بين ريال مدريد ومبابي على انتقال اللاعب إلى "سانتياغو برنابيو" في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم المقبل.

ولعل هذا كان السبب الأول الذي أجبر النادي الفرنسي على التفكير في عرض اللاعب للبيع خوفاً من خسارته مجاناً.

ولكن سوء العلاقات بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، وخطط فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، قد تجعله يرفض شراء اللاعب هذا الصيف، وينتظر حتى العام المقبل.

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لتقديم عرض مالي لضم مبابي مقابل 200 مليون يورو، على أن يتقاضى اللاعب الفرنسي 400 مليون في موسمين.

ولكن المشكلة تكمن في أن مبابي غير مستعد للانتقال في الوقت الحالي للدوري السعودي للمحترفين، رغم أن باريس سيوافق على العرض بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

يُذكر أن الهلال سعى خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023 إلى ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن اللاعب قرر الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، ثم كرر المحاولات مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، لكن الصفقة لم تتم.

وفي سياق متصل، تشير صحيفة "ماركا" إلى وجود اهتمام من عدة أندية إنجليزية بضم مبابي، وتحديداً تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

تشيلسي ومانشستر يونايتد حاولا التعاقد مع مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023، من خلال السعي لضم هاري كين من توتنهام هوتسبير، لكن المحاولات لم تُكلل بالنجاح حتى الوقت الراهن.

على الجانب الآخر، فإن اقتراب كين من بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة الأخيرة يجعل السبيرز في حاجة لإيجاد لاعب بديل، خاصة أن رحيل كين سيدر إليهم أموالاً طائلة قد تصل إلى 100 مليون إسترليني المبلغ الذي يريده ليفي لبيع هدافه الأول.

كما يتمتع دانييل ليفي، رئيس توتنهام، بعلاقة صداقة وطيدة مع إدارة باريس سان جيرمان، ما قد يجعله يفكر في ضم مبابي ليكون بديلا لهاري كين، حال إتمام انتقاله إلى بايرن ميونخ الألماني خلال الفترة المقبلة.

من جانبها كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع مبابي، حيث ارتبط به منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو الفرنسي.

من ناحية أخرى، ارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى أرسنال الإنجليزي، حيث أشار موقع "فوتبول لندن" إلى أن "الغانرز" بصدد تقديم عرض لشرائه.

وسيقدم أرسنال من أجل شراء مبابي لاعبه البرازيلي غابرييل مارتينيلي كجزء من الصفقة، لتخفيض سعرها.

آخر الأندية التي تحدثت عنها "ماركا" كان ميلان الإيطالي، بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات، والذي عبر مبابي مراراً عن تشجيعه له في إيطاليا، وأنه سيكون ناديه لو اختار اللعب في "الكالتشيو".

إلا أن الصحيفة عادت لتؤكد صعوبة أن يدخل ميلان صراعاً مالياً مع عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز على الظفر بكيليان مبابي، بسبب ظروفه الاقتصادية غير المستقرة.
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