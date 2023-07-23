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لماذا لعب مانشستر يونايتد ركلات جزاء أمام أرسنال رغم فوزه 2-0؟
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السومرية نيوز – رياضة
انتصر مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين (2-0) على أرسنال في مباراة وديّة جرت بملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، الأحد، ورغم ذلك، لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي مالت لكفّة "الشياطين الحُمر" بنتيجة (5-3).
ونُظِّمت المباراة في الملعب الشهير أمام قرابة 83 ألف مشجّع، حيث سجّل هدفي مانشستر يونايتد كل من صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 30، والجناح الإنجليزي جادون سانشو في الدقيقة 38.
عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة، توجّه الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد أيضًا بنتيجة (5-3) بعد أن أهدر البرتغالي فابيو فييرا الركلة الثالثة لأرسنال، ووضع لاعبو يونايتد ركلاتهم الخمسة في الشباك.
لماذا لُعبت ركلات الجزاء رغم فوز يونايتد في الوقت الأصلي؟
حسب يومية تلغراف (Telegraph) البريطانية، فإن مانشستر يونايتد وأرسنال اتفقا على لعب ركلات ترجيح بغض الطرف عن نتيجة المباراة التي اعتُبِرَتْ فرصة للتدرّب عليها أمام حشد جماهيري كبير، كنوع من الاستعداد للموسم الجديد.
هذه ليست أول مرّة يلعب خلالها مانشستر يونايتد ركلات الجزاء في مباراة ودية، حيث حدث الأمر ذاته أمام ميلان الإيطالي عام 2018 في مسابقة "كأس الأبطال الدولية" في الولايات المتحدة، وانتصر بنتيجة (9-8).
يستعد مانشستر يونايتد لخوض المباراة المقبلة في جولة الولايات المتحدة التحضيرية أمام ريكسهام -من الدرجة الثانية الإنجليزية- يوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز الجاري، في ملعب "سناب دراغون" بولاية كاليفورنيا.
أمّا أرسنال فسيخوض المباراة المقبلة أمام برشلونة الإسباني يوم الخميس 27 يوليو، في ملعب "سوفي" بكاليفورنيا أيضًا.
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