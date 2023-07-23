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قائد باريس سان جيرمان يكشف موقف لاعبي الفريق من استبعاد مبابي

رياضة

2023-07-23 | 07:00
قائد باريس سان جيرمان يكشف موقف لاعبي الفريق من استبعاد مبابي
561 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

كشف ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، موقف لاعبي العملاق الباريسي، من غياب الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق عن معسكر الإعدادي.

وقررت إدارة نادي باريس سان جيرمان، استبعاد مبابي، من قائمة الفريق المستدعاة للسفر في الجولة الصيفية المقرر إقامتها في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ماركينيوس، في تصريح أبرزه موقع getfootballnewsfrance الفرنسي: “السؤال عن وضع مبابي حساس، كيليان لاعب استثنائي، هذا السؤال يتجاوز اللاعبين ويتعلق بالإدارة، آمل أن يكون جزءا من المجموعة وأن يساعدنا هذا الموسم”.

وقرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرض مبابي للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الاستفادة المالية منه.

مدة عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان؟

ويرتبط قائد منتخب فرنسا، مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024 المقبل، أي لمدة موسم واحد مقبل، مع بند يتيح تجديد العقد لموسم إضافي جديد، ولكن بموافقة الطرفين.

وسبق وأعلن نجم فريق باريس سان جيرمان، رغبته في الرحيل عن صفوف العملاق الباريسي، مع نهاية عقده في صيف 2024 المقبل، وعدم التجديد لفترة أطول












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