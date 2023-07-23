"الكاف" يحدد موعد قرعة دوري الابطال والكونفيدرالية

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي، إن "القرعة سوف تجرى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 تموز، في تمام الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، في مقر الكاف في مدينة السادس من تشرين الأول".وأضاف: "هناك 54 ناديا من 42 اتحادا أهليا، يشاركون في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما يشارك 52 ناديا من 41 اتحادا في الكونفيدرالية".جدير بالذكر أن الأهلي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما حصد اتحاد العاصمة الجزائري لقب بطولة الكونفيدرالية.