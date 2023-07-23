"المسابقات والانضباط" برئاسة العراق.. اتحاد غرب آسيا يعلن تشكيل لجانه الجديد

وتتمثل هذه اللجان بلجنة الطوارئ برئاسة الأمير علي بن الحسين رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد وعضوية الفريق جبريل الرجوب (فلسطين) والشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين).وتضم اللجنة المالية: محمد فليطح الشمري (الكويت) رئيسًا وعضوية صلاح الدين رمضان (سوريا)، علي العجمي (عُمان)، منصور الأنصاري (قطر)، عبدالله كبوها (السعودية).وتكونت لجنة المسابقات من: عدنان درجال (العراق) رئيسًا وعضوية: سمعان الدويهي (لبنان)، فليح الدعجة (الأردن)، جمال العتيبي (الكويت)، الدكتور علي أبو الراغب (اليمن)، بينما تألفت لجنة الإعلام والتسويق من: يوسف السهلاوي (الإمارات) رئيسًا، والأعضاء: خالد الكواري (قطر)، السيد أيمن الفردان (البحرين)، أحمد زامل (العراق)، حسام الرجوب (فلسطين).وفيما يتعلق بلجنة التطوير فإنها تضم: أحمد البوعينين (قطر) رئيسًا، والأعضاء: الدكتور حسن عبد ربه (اليمن)، الدكتور خالد بن مقرن (السعودية)، عبد الرحمن الخطيب (سوريا)، خلفان بالهول (الإمارات).وضمت اللجنة القانونية: الشيخ محسن المسروري (عُمان) رئيسًا، وعضوية كل من: حمد الخالدي (البحرين)، جمال محسن (العراق)، أمجد آغا (سوريا)، حمدة الشامسي (الإمارات).وتترأس السيدة لمياء البهيان (السعودية) اللجنة النسائية التي تضم في عضويتها: أمل بو شلاخ (الإمارات)، ستيفاني النبر (الأردن)، فاطمة حيات (الكويت)، رنا نخلة (لبنان).وإلى جانب هذه اللجان تم استحداث لجنة مؤقتة (للمسؤولية الاجتماعية) من قبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا خلال اجتماعها الأخير، وذلك لتأكيد دور الاتحاد الفعّال في برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء وبما يخدم جميع دول المنطقة.وتتكون لجنة المسؤولية الاجتماعية من: حسن باشنفر (اليمن) رئيسًا والأعضاء: نزيه النصر (السعودية)، أماني القاضي (الأردن)، وائل شهيب (لبنان)، أسماء بنت دشيشة (عُمان).وفيما يتعلق بالهيئات القضائية فقد نسبّت اللجنة التنفيذية بأسماء الأعضاء ليتم المصادقة عليهم من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، وذلك استنادًا للنظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، الذي ينص على أن انتخاب اللجان المستقلة (الهيئات القضائية) من صلاحية الجمعية العمومية.وللجنة الانضباط تم التوصية باعتماد الأسماء التالية: قيس أسود (العراق) رئيسًا والأعضاء: طلال بركات (سوريا)، السيد فراس أبو هلال (فلسطين)، جاك طبر (لبنان)، نواف الهزاع (الكويت).وتم التوصية لاعتماد أعضاد لجنة الاستئناف بحيث تضم: مصعب بو صبيع (البحرين) رئيسًا والأعضاء: الدكتور حمد الحضرمي (عُمان)، دانة النعيمي (قطر)، عبد الواسع عبد الملك (اليمن)، ناجي ردايدة (فلسطين).