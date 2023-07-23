ريال مدريد يجهز عرضه الأول لضم مبابي

ويعيش مبابي فترة صعبة بسبب استبعاده من معسكر باريس، والضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بالإضافة إلى تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية: "يدرك فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أن وضع سان جيرمان مكشوف، كما يرى أن باريس دون أي قوة في الصفقة".وأردفت: "لهذا السبب يخطط رئيس ريال مدريد للاستفادة من الموقف ومحاولة التعاقد مع اللاعب الفرنسي بأقل سعر ممكن".وأشارت: "العرض الأول من الريال لضم مبابي سيرسل الأسبوع المقبل (يبدأ غدا الاثنين)، وسيكون تحديدا من 25 إلى 27 تموز الجاري".وأوضحت: "العرض سيكون 85 مليون يورو رسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 15 مليون يورو، وسيكون بعيدا جدا عن الـ 200 مليون يورو التي يطلبها باريس في الصفقة".وكشفت: "بيريز لديه النية بأن يقدم زيادة طفيفة على العرض الأول، في محاولة جديدة لضم مبابي، لكنه لن يقترب من الـ 200 مليون يورو".