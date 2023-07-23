تعليق جديد لريال مدريد بشأن التعاقد مع مبابي

وكان باريس سان جيرمان قد قرر، الجمعة الماضي، استبعاد مبابي من قائمة الفريق المسافرة لخوض جولة آسيوية في كوريا الجنوبية واليابان، استعدادًا للموسم الجديد.وجاء ذلك في ظل رفض اللاعب تفعيل بند تمديد تعاقده، الذي ينتهي في صيف 2024، وكذلك رفضه الرحيل هذا الصيف.ومن جانبه قال بيريز، على هامش إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية الإسبانية اليوم الأحد، رداً على إمكانية ضمن مبابي، حسبما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "أنا دائماً هادئ.. حان وقت التصويت اليوم".وكان مبابي قريباً من الانتقال لريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، قبل أن يقرر فجأة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين، لكنه عاد ليدق أبواب الخروج مرة أخرى بعد نهاية الموسم المنصرم.