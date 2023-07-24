رافضاً مواجهة "إسرائيل".. العراق ينسحب من منافسات بطولة العالم للمبارزة بإيطاليا

وذكر اتحاد اللعبة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاتحاد العراقي للمبارزة أوعز بانسحاب لاعبينا من منافسات بطولة العالم في إيطاليا التي تجري أحداثها حالياً في مدينة ميلانو بعد أن وضعتهم القرعة في مجموعة ضمت لاعبين من الكيان الصهيوني، حيث جاء الانسحاب من منافسات فردي سلاح الشيش وفردي سلاح سيف المبارزة".وأضاف، أن "البطولة تعد من أكبر البطولات العالمية ولها أهمية كبيرة في التنقيط لدورة الألعاب الأولمبية، لذا جاءت التحضيرات مبكرة لغرض المشاركة في البطولة قبل خوض دورة الألعاب الآسيوية أيضاً، غير أن المبادئ الوطنية الراسخة أغلى من كل البطولات لذا جاء قرار الانسحاب بكل عزة وفخر".وذكر الاتحاد، أن "لاعبينا في المنافسات الأخرى لهذه البطولة سيخوضون سباقاتهم تباعاً في مجموعاتهم المختلفة ضمن بطولة العالم الحالية".