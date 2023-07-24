اسينسيو يوجه رسالة لمبابي بعد أزمته مع باريس: عليك احترام النادي

ودخل مبابي، في أزمة قوية مع سان جيرمان بعد قراره بعدم تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، ورفضه قرار النادي بالرحيل هذا الصيف.وقال أسينسيو، في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية: "لا أحد فوق النادي. النادي فوق أي شخص. عليك أن تحترمه كثيرًا".وعن انطباعاته الأولى في باريس، قال: "مذهلة. مرافق النادي جيدة للغاية، والجميع رحب بي، ومركز التدريب الجديد رائع".وأضاف: "هناك لاعبون مميزون ومدرب رائع. الجميع يعمل على إسعاد الجماهير ليكونوا فخورين بنا، ونأمل أن نسعدهم بالفعل".وتابع: "أعرف العديد من اللاعبين في الفريق مثل نيمار، وأشرف حكيمي، وآخرين".وعن طموحاتهم بالموسم المقبل: "الفوز بجميع البطولات. باريس سان جيرمان دائمًا مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن هناك فرصة مع مدرب مثل لويس إنريكي، ولدينا كل المقومات للتتويج بها رغم صعوبة المنافسة".وعن مركزه المفضل، قال: "خلف رأس الحربة، كلاعب وسط مهاجم، أو مهاجم ثاني، لكنني أفعل ما يطلبه المدرب".