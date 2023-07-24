تفاصيل العرض السعودي الخيالي لمبابي

وترددت أنباء قوية، حول وجود رغبة من الهلال في ضم مبابي هذا الصيف، مقابل 300 مليون يورو لباريس سان جيرمان، و700 مليون يورو للاعب في الموسم.وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن السعودية تنوي بالفعل تقديم مليار يورو لحسم صفقة مبابي، ولمدة موسم واحد فقط.وأضاف التقرير، أن السعودية تعلم جيدا رغبة مبابي في الانضمام لريال مدريد، وعليه فقد عرضوا على اللاعب التوقيع لمدة موسم واحد فقط، مقابل 700 مليون يورو.وأشارت الصحيفة، إلى أن السعودية ترى أن تأثير وجود مبابي في الدوري السعودي، الموسم المقبل، أكبر بكثير من قيمة الصفقة.ويرفض اللاعب بكل الطرق مغادرة سان جيرمان هذا الصيف، ويتمسك بالبقاء حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، من أجل الحصول على مكافأة الولاء، ومن ثم الرحيل مجانا.وربما يتيح عرض الهلال، الفرصة أمام مبابي للرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف، بعد أن تدهورت العلاقة بينه ومسؤولي النادي الفرنسي.