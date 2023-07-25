مانشستر سيتي يتخذ قرارًا بشأن مستقبل برناردو سيلفا

وكان سيلفا قد أكد في مقابلة صحفية سابقة، أنه يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار ملعب "الاتحاد"، دون تحديد وجهته المستقبلية، في الوقت الذي كان فيه محل اهتمام كبير من برشلونة الإسباني.وكان باريس سان جيرمان أحد أهم الأندية المهتمة بخدمات البرتغالي، فضلًا عن الهلال السعودي الذي سبق وكشف مصدر أنه قدّم إليه عرضًا مغريًا وبراتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه إسترليني.وفي ظل هذه المعطيات، كشف الإسباني "مانو ساينز" الصحفي بجريدة "آس" الإسبانية أنّ مانشستر سيتي قد اتخذ قرارًا نهائيًّا بخصوص مستقبل نجمه، وأنه قد أغلق باب الرحيل أمامه هذا الصيف.ونوّه ساينز في تغريدته أنّ بطل أوروبا لا يُريد حتى أنْ يستمع إل عروض أيّ نادٍ يرغب في التعاقد مع البالغ من العمر 28 عامًا، بما أنه لا ينوي التفريط على الإطلاق في خدماته.وأسهم سيلفا بقوة في حصد مانشستر سيتي الثلاثية التاريخية الموسم الماضي 2022-23 وهي (الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا) عندما سجّل 7 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة في كل البطولات، خلال 55 مباراة.جدير بالذكر أن عقد سيلفا مع سيتي يمتد حتى صيف 2025، ويلعب لمصلحته منذ 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث مثّله حتى الآن في 302 مباراة بجميع المسابقات ونجح في تسجيل 53 هدفًا.