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فرنسا.. الكشف عن شعلة الألعاب الاولمبية

رياضة

2023-07-25 | 08:29
فرنسا.. الكشف عن شعلة الألعاب الاولمبية
المصدر:
وكالات
225 مشاهدة

كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس، اليوم الثلاثاء، عن شعلة الألعاب التي ستقام صيف العام المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة، مقطع فيديو لشعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأرفق حساب اللجنة المنظمة مقطع الفيديو بعبارة: "ستحمل الشعلة الأولمبية ثم شعلة الألعاب البارالمبية عبر فرنسا".

وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية، الـ33 ، في الفترة ما بين الـ26 من حزيران والـ11 من اب 2024.
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