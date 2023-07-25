فرنسا.. الكشف عن شعلة الألعاب الاولمبية

ونشر الحساب الرسمي للجنة المنظمة، مقطع فيديو لشعلة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وأرفق حساب اللجنة المنظمة مقطع الفيديو بعبارة: "ستحمل الشعلة الأولمبية ثم شعلة الألعاب البارالمبية عبر فرنسا".وستستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية، الـ33 ، في الفترة ما بين الـ26 من حزيران والـ11 من اب 2024.