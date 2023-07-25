تقرير إسباني يكشف مفاجأة تتعلق بمبابي

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بسعي برشلونة لضم مبابي هذا الصيف، بعد قيام ناديه بعرضه للبيع، لرفضه تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي كان على رادار برشلونة عام 2017، وتحديدا بعد رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان، وحصول البارسا على 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة فضل وقتها التوقيع مع مواطنه الفرنسي عثمان ديمبلي من صفوف بوروسيا دورتموند.وأعادت الصحيفة المقربة من برشلونة، نشر تصريحات جوسيب ماريا مينجويلا، وكيل أعمال مبابي السابق، حيث قال عام 2017: "مبابي أراد الانضمام إلى برشلونة بعدما علم بأن نيمار سينتقل إلى باريس سان جيرمان".وأضاف: "كان من الممكن أن يحصل برشلونة على مبابي مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة لـ 30 مليون أخرى كحوافز متعلقة بأداء اللاعب، في الوقت الذي تعاقدوا فيه مع ديمبلي مقابل 105 ملايين يورو و40 مليونا أخرى كمتغيرات".وختم: "تحدثت مع والد مبابي وأخبرني أن كيليان سيكون سعيدا باللعب مع ليونيل ميسي، لكن كان من الصعب الوصول إلى رئيس برشلونة، لكنني أبلغته بعد ذلك بأن عملية انتقال نيمار إلى سان جيرمان تمت وعليهم ضم اللاعب الفرنسي الشاب".