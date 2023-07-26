مقارنة شاملة بين الدوري السعودي والأمريكي.. أيهما أقوى؟

وخلال الشهور القليلة الماضية استقطبت البطولتان العديد من نجوم اللعبة.الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميلاه السابقان في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين انتقلوا للدوري الأمريكي، فيما بدا الدوري السعودي أكثر نشاطاً بحصول أنديته على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه روبن نيفيز والفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ويقترب من ضم الجزائري رياض محرز وربما السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى لاعبين آخرين.وترى صحيفة as الإسبانية أن كرة القدم تعيش في الفترة الراهنة ما سمته "ثورة مستمرة" بحيث ينجذب اللاعبون إلى العروض المالية الضخمة لمواصلة حياتهم المهنية؛ وهو ما صبّ في صالح الدوريين الأمريكي والسعودي، فيما سيؤدي ذلك إلى استنزاف المواهب في أوروبا.وتؤكد الصحيفة الإسبانية أن بطولتي الدوري في السعودية وفي أمريكا هما الآن على لسان كل مشجع لكرة القدم بحيث ينتظر انطلاق أو استئناف المسابقات فيهما على أحر من الجمر، وهو الأمر الذي دفع "أس" إلى إجراء مقارنة بينهما.تتفوق الأندية الأمريكية على نظيراتها في السعودية بشكل واضح من ناحية القيمة السوقية، إذ تصل أندية الأولى والمكونة من 29 فريقاً إلى حدود مليار و123 مليون يورو بواقع 38.73 مليون يورو بالمتوسط.أما الأندية السعودية في دوري المحترفين والبالغ عددها 18 فريقاً فوصلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى 541.85 مليون يورو بمتوسط 30.1 مليون يورو لكل فريق.في السعودية هناك ناديان فقط تجاوزت قيمة لاعبيهما السوقية حاجز 100 مليون يورو وهما الهلال (140.6 مليون يورو) يليه غريمه النصر (128.58 مليون يورو) فيما يتواجد اتحاد جدة بطل النسخة الماضية في المركز الثالث (78.03 مليون يورو) ثم جاره اللدود أهلي جدة في المركز الرابع (46.58 مليون يورو)، ويقف الشباب بعيداً عنه بقيمة بالكاد تصل إلى 25 مليون يورو وضعته في المركز الخامس، فيما تقل القيمة السوقية للاعبي ثمانية أندية عن 10 ملايين يورو.وفي الولايات المتحدة وضعت تعاقدات إنتر ميامي الفريق على رأس القائمة بقيمة سوقية تصل إلى 78.6 مليون يورو، ثم لوس أنجلوس (58.9 مليون يورو)، فأتلانتا يونايتد (52.48 مليون يورو)، ومن بعدهم فيلادلفيا يونيون بقيمة (49.73 مليون يورو)، وإف سي أوستن (49.03 مليون يورو)، وسياتل ساوندرز (47.63) مليون يورو.اللافت أكثر في أمريكا أنه لا يوجد فريق تقل قيمة لاعبيه السوقية عن 29 مليون يورو، ففريق إف سي مونتريال المتواجد في مؤخرة الترتيب تبلغ قيمته 29.55 مليون يورو، أي أن الفارق بينه وبين إنتر ميامي حوالي 49 مليوناً فقط، فيما تبدو الفجوة هائلة في السعودية لأن فريق الرياض وقيمته 2.63 مليون يورو يتواجد في آخر الترتيب والفارق بينه وبين الهلال 137.97 مليون يورو.يبلغ متوسط أعمار اللاعبين في الدوري الأمريكي حوالي 25.9 عام بينما في الدوري السعودي للمحترفين يصل ذلك إلى 27.9 عام.أما عدد الأجانب فيضم الدوري السعودي ما نسبته 24.1% لاعب أجنبي من خارج المملكة، وهي نسبة ترتفع لتصل إلى 56.5% في "إم إل إس" (MLS).على المستوى القاري والدولي تُعد الأندية السعودية أكثر نجاحاً بفوزها بلقب دوري أبطال آسيا 6 مرات، كان من النصيب الهلال 4 مرات (1992 و2000 و2019 و2021) ولقبين لاتحاد جدة (2004 و2005)، كما بلغ "الزعيم" نهائي كأس العالم للأندية مرة واحدة وكان ذلك في النسخة الأخيرة، حيث خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 3-5.أما الأندية الأمريكية فكان سياتل ساوندرز أول فريق يحقق بطولة دوري أبطال الكونكاكاف وذلك في عام 2022 وشارك في كأس العالم للأندية وخسر أمام الأهلي المصري في ربع النهائي بنتيجة صفر-1.وفي المسمى القديم للبطولة والذي حمل اسم كأس أبطال الكونكاكاف فاز بها فريقان من الولايات المتحدة وهما دي سي يونايتد عام 1998 ولوس أنجلوس غالاكسي في عام 2000.وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم للنصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية يناير/كانون الثاني 2023 قد عبّر عن رأيه في هذا الملف خاصة بعد انتقال غريمه ميسي إلى إنتر ميامي.وقال رونالدو: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا، خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".