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ميسي يُبدع مع إنتر ميامي.. سجل هدفين وقادهم لفوز "عريض" على أتلانتا (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
قدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مستوى مذهل صباح اليوم الاربعاء 26 تموز/ يوليو قاد به فريقه الجديد إنتر ميامي لتحقيق فوز عريض على أتلانتا يونايتد بنتيجة 4-0 في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوريات أميركا الشمالية والوسطى.
افتتح ميسي أهداف المباراة في الدقيقة 8 بمساعدة واضحة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وعاد "البرغوث" ليشعل مدرجات ملعب إنتر ميامي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من روبرت تايلور الذي تكفل بتسجيل الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بصناعة كريماشي، وخلال الشوط الثاني رد ميسي الهدية بصناعة الهدف الرابع لروبرت تايلور في الدقيقة 54.
في لعبة الهدف الأول، أرسل بوسكيتس تمريرة طولية رائعة من منتصف الملعب تسلمها ميسي بمهارة عالية ليتوغل بعدها منطقة الجزاء قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في القائم الأيسر لترتد له ويُتابعها بتسديدة أخرى في المرمى.
وتابع اللاعب القادم من باريس سان جيرمان بالمجان تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، جاءته من روبرت تايلور بتسديدة مباشرة في المرمى، ليرفع رصيده لـ 3 أهداف في أقل من ساعة منذ انضمامه لصفوف إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي 2023، حيث أحرز هدف الفوز أمام كروز أزول في الجولة الأولى مطلع هذا الأسبوع.
وساهم بطل كأس العالم 2022 في لعبة الهدف الثالث لإنتر ميامي، الذي سجله روبرت تايلور بطريقة فنية مذهلة، إثر تصويبة صاروخية من الزاوية اليسرى الضيقة، فشل الحارس الأميركي المُخضرم براد جوزان في التعامل معها.
وواصل ميسي تألقه الكبير في هذه الأمسية بصناعة الهدف الرابع عند الدقيقة 54، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها من قبل منتصف الملعب.
ومَهد ميسي الكرة أمام روبرت تايلور بتمريرة بينية مُتقنة، سَهلت على اللاعب الفنلندي مأمورية الاستلام ثم التسديدة في الزاوية البعيدة.
وقرر المدير الفني لنادي إنتر ميامي، تاتا مارتينو، إجراء أول تغييراته في الدقيقة 72 بنزول فيكتور أولوا وكريستوفر مكفيي ودافيد رويز بدلاً من سيرجيو بوسكيتس وكريفتسوف وكريماشي.
وشهدت الدقيقة 78 خروج ليونيل ميسي حين تم استبداله باللاعب الأميركي روبي روبنسون. وفي الدقيقة 84 أحتسبت ركلة جزاء ضد اللاعب كريستوفر مكفي ليطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة، غير أن لاعب أتلانتا تياغو ألميدا فشل في ترجمتها لهدف شرفي لينتهي اللقاء برباعية دون رد.
وبهذه النتيجة اعتلى نادي إنتر ميامي صدارة المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، مقابل لا شيء من النقاط لكل من كروز أزول وأتالانتا.
وسيحل أتالانتا يونايتد ضيفاً على كروز أزول المكسيكي في الجولة الثانية يوم 30 يوليو الجاري، وستحدد هذه النتيجة هوية الفريق الذي سيرافق إنتر ميامي إلى الدور التالي من بطولة دوريات أميركا الشمالية والوسطى.
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