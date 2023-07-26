ميسي يُبدع مع إنتر ميامي.. سجل هدفين وقادهم لفوز "عريض" على أتلانتا (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



قدم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مستوى مذهل صباح اليوم الاربعاء 26 تموز/ يوليو قاد به فريقه الجديد إنتر ميامي لتحقيق فوز عريض على أتلانتا يونايتد بنتيجة 4-0 في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوريات أميركا الشمالية والوسطى.



افتتح ميسي أهداف المباراة في الدقيقة 8 بمساعدة واضحة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وعاد "البرغوث" ليشعل مدرجات ملعب إنتر ميامي بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من روبرت تايلور الذي تكفل بتسجيل الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بصناعة كريماشي، وخلال الشوط الثاني رد ميسي الهدية بصناعة الهدف الرابع لروبرت تايلور في الدقيقة 54.



في لعبة الهدف الأول، أرسل بوسكيتس تمريرة طولية رائعة من منتصف الملعب تسلمها ميسي بمهارة عالية ليتوغل بعدها منطقة الجزاء قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في القائم الأيسر لترتد له ويُتابعها بتسديدة أخرى في المرمى.



وتابع اللاعب القادم من باريس سان جيرمان بالمجان تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22، جاءته من روبرت تايلور بتسديدة مباشرة في المرمى، ليرفع رصيده لـ 3 أهداف في أقل من ساعة منذ انضمامه لصفوف إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي 2023، حيث أحرز هدف الفوز أمام كروز أزول في الجولة الأولى مطلع هذا الأسبوع.



وساهم بطل كأس العالم 2022 في لعبة الهدف الثالث لإنتر ميامي، الذي سجله روبرت تايلور بطريقة فنية مذهلة، إثر تصويبة صاروخية من الزاوية اليسرى الضيقة، فشل الحارس الأميركي المُخضرم براد جوزان في التعامل معها.



وواصل ميسي تألقه الكبير في هذه الأمسية بصناعة الهدف الرابع عند الدقيقة 54، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها من قبل منتصف الملعب.



ومَهد ميسي الكرة أمام روبرت تايلور بتمريرة بينية مُتقنة، سَهلت على اللاعب الفنلندي مأمورية الاستلام ثم التسديدة في الزاوية البعيدة.