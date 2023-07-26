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ميسي يواصل كتابة التاريخ.. أرقام "قياسية" جديدة يصعب تحطيمها مستقبلاً

رياضة

2023-07-26 | 04:10
ميسي يواصل كتابة التاريخ.. أرقام &quot;قياسية&quot; جديدة يصعب تحطيمها مستقبلاً
867 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-0، ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.

وتعد كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين. وبعدما حقق فوزين متتاليين، تصدر إنتر مجموعته ويبدو في موقع جيد للظفر بأول ألقابه على الاطلاق.

كما حصل ليو على جائزة رجل المباراة، وأصبح إنتر ميامي، أول فريق يتأهل لدور 32 للمسابقة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.

فيما قال تاتا مارتينو مدرب انتر ميامي، "طوال تاريخنا لم نسجل 3 اهداف بالشوط الاول حتى لعب ميسي معنا وسجل هدفين وصنع، ميسي يستطيع تغيير كل شيء ولهذا هو الافضل بالتاريخ".

وسيخوض إنتر ميامي، المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد.

*ارقام قياسية
وذكرت شبكة "أوبتا" أن أتلانتا يونايتد هو الفريق رقم 100 الذي ينجح ميسي في هز شباكه طوال مسيرته الكروية.

وكان ميسي قد استهل مشواره مع إنتر ميامي بتسجيل هدف الفوز على كروز أزول المكسيكي، فجر السبت الماضي.

كما ان مباراة ميسي الأول مع إنتر ميامي أمام كروز آزول هي الأكثر مشاهدة في تاريخ مباريات كرة القدم الأمريكية ما يقرب من 12.6 مليون مشاهدة.

وتفاعلت حسابات رياضية مع التأثير الكبير الذي أحدثه "ميسي" في كرة القدم داخل الولايات المتحدة، وتطرق الصحفي الرياضي الأرجنتيني "بابلو غيلارت" للحديث عن تأثير "البولغا" بالمقارنة بين عدد المشاهدات في مباراة كرة القدم بأميركا ونهائي كرة السلة الـ"إن.بي.إيه" 2022، مشيرا إلى أن هذه "الظاهرة" لها أبعاد كبيرة على مستقبل كرة القدم بالولايات المتحدة.

وحضر مباراة إنتر ميامي وكروز أزول، نجوم عالميون اجتمعوا في المدرجات لأول مرة في مباراة لكرة القدم لمشاهدة ميسي في ظهوره الأول مع ميامي، ومن أبرز الحاضرين كان النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام وأسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس وأسطورة التنس الأميركية سيرينا ويليامز فضلا عن النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان، الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة لحظة دخول ميسي أرضية الملعب.

وأدى انضمام أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، إلى قفزة في أسعار التذاكر بمباريات الفريق الأميركي بنسبة 500 بالمئة تقريبا، وفق بيانات نقلتها مجلة "فوربس" الأميركية.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي. ووقع ميسي، عقدا لمدة موسمين مع إنتر ميامي براتب سنوي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.

يشار الى ان القيمة السوقية لنادي إنتر ميامي تبلغ 34 مليون يورو في المقابل تقدر قيمة ليونيل ميسي السوقية بـ 45 مليون يورو، أي أكثر من النادي الذي انضم إليه بـ 11 مليون يورو.

وان تقديم ميسي في إنتر ميامي حصل على مشاهدات (3.5 مليار) أعلى من تقديم كريستيانو رونالدو في النصر (3 مليار)، ليصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم متجاوزاً رونالدو ونهائي كأس العالم (1.5 مليار).

كما تسبب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف إنتر ميامي في طفرة هائلة في عدد متابعي النادي الأميركي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وزاد عدد متابعي إنتر ميامي على انستغرام من مليون إلى 11,6 مليوناً، وهو رقم ضخم، ففي إسبانيا على سبيل المثال، يتجاوز ريال مدريد وبرشلونة فقط هذا الرقم، وباقي الأندية الأخرى أقل من ذلك.

الجدير بالذكر أن الهداف التاريخي لنادي إنتر ميامي هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين برصيد 29 هدف، وبالتالي إن استمر ميسي بتسجيل الأهداف بهذا المعدل العالي في كل مباراة، سوف يحطم لا محالة هذا الرقم القياسي ويصبح هو الأفضل في تاريخ هذا النادي.

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