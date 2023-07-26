اليوم.. ملعب الشعب يحتضن مباراة الطلبة والكرخ لبطولة كأس العراق

وكان نادي الكرخ توّج العام الماضي ببطولة كأس العراق للمرة الأولى في تاريخه، حين تغلب على خصمه الكهرباء بنتيجة هدفين لهدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الدولي.ومن المفترض أن تقام مباراة أخرى تجمع بين نادي الحدود ونادي أربيل في ملعب فرانسوا حريري، لحساب الدور ربع النهائي أيضًا، لكن فريق البحري عُد خاسرًا بثلاثة أهداف لقراره بالانسحاب من البطولة، بسبب انتهاء الدوري في شهر نيسان/أبريل الماضي وانتهاء عقود اللاعبين، "وتأخير موعد المباريات من قبل لجنة المسابقات" وفق تبرير البحري.أربيل المتأهل إلى نصف نهائي كأس العراق دون مباراة، سيرافقه نادي القوة الجوية، الذي اجتاز حاجز الزوراء، أمس الثلاثاء.وحقق القوة الجوية فوزًا على الزوراء بركلات الترجيح بنتيجة 3 أهداف لهدف، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.وسجل الزوراء في الدقيقة 83 عن طريق عباس قاسم هدفًا لصالح النوارس، قبل أن يعادل الصقور بعد 3 دقائق عند طريق عادل محمد الباقر.كما سيرافق القوة الجوية وأربيل في المربع الذهبي، نادي الحدود الذي حقق فوزًا بركلات الترجيح أيضًا بنتيجة 5 - 3 على نادي نفط ميسان على ملعب الأخير، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.