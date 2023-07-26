آسيا تترقب سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. العراق في المستوى الأول

حيث ستكون هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها منافسات الدورين الأول والثاني ضمن تصفيات كأس آسيا وبسبب عدم وجود أي بطولة رسمية ممكن أن تُغير الكثير من مراكز المنتخبات في المستويات الأربعة والاكتفاء بمباريات تجريبية لا تُحتسب نقاطها لتغيير التصنيف، مع الإشارة إلى أن بطولة اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم التي جرت بداية الشهر الحالي في نيودلهي بمشاركة، منتخبات (الكويت، الهند، باكستان، النيبال، بنغلادش، لبنان وجزر المالديف) والتي توج بلقبها المنتخب الهندي على حساب الأزرق الكويتي بفارق ركلات الترجيح ممكن أن تُغير تصنيف بعض المنتخبات في المستويين الثالث، ومنتخب واحد من المستوى الثاني.بدايةً من المستوى الأول الذي سيضم منتخبات اليابان، إيران، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية، قطر، العراق، عمان والإمارات، بينما سيضم المستوى الثاني منتخبات أوزبكستان، الصين، الأردن، البحرين، سورية، فيتنام، فلسطين، قيرغيزستان والهند.أما المستوى الثالث، فيضم منتخب لبنان، طاجيكستان، تايلند، كوريا الشمالية، الفيليبين، ماليزيا، تركمانستان، منتخب الكويت وأخيراً هونغ كونغ الذي سيخوض الدور التمهيدي، وأخيراً ضم المستوى الرابع منتخبات "إندونيسيا وتايبيه وأفغانستان وسنغافورة وميانمار والنيبال وكمبوديا أو فرق أخرى قد تحل بدلاً عنها بحسب نتائج التصفيات التمهيدية".ومع رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى 48 منتخباً، للمرة الأولى في تاريخ البطولة، فقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تعديلات على نظام التصفيات، حيث تمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد ونصف في النهائيات العالمية. مما يعني أن المنتخبات الـ18 صاحبة التصنيف الأدنى من أصل 45 منتخباً، بحسب التصنيف الذي صدر أخيراً عن الفيفا، ستستهل مشوار المنافسة من خلال الدور الأول في التصفيات المشتركة.وسيتم تقسيم هذه المنتخبات الـ 18 على 9 مواجهات، بحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 تشرين الأول 2023 وتتأهل المنتخبات التسعة التي تحقق الفوز في الدور الأول، من أجل المشاركة في الدور الثاني، كي تنضم إلى 27 منتخباً، بحيث يتواجد 36 منتخباً في الدور الثاني، سيتم تقسيمها على 9 مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربع منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من شهر تشرين الثاني 2023 ولغاية حزيران 2024.