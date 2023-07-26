زوجة ميسي تخطف الأنظار في الدوري الأمريكي (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأنتونيلا وهي تبدي سعادتها الكبيرة بأهداف ميسي، حيث كانت تقفز من مقعدها مع كل هدف وتهتف بسعادة.وواصل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-0 ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.وكان ميسي انضم لإنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت مباراة اليوم هي الثانية التي يلعبها مع فريقه الجديد بعدما دخل من دكة البدلاء في المباراة السابقة الجمعة الماضي وسجل هدف الفوز في الدقيقة 94 بمواجهة كروس أسول المكسيكي.تجدر الإشارة إلى أن كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين.