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زوجة ميسي تخطف الأنظار في الدوري الأمريكي (فيديو)

رياضة

2023-07-26 | 08:37
زوجة ميسي تخطف الأنظار في الدوري الأمريكي (فيديو)
918 مشاهدة

خطفت أنتونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار، بطريقة احتفالها وتفاعلها مع أهداف زوجها خلال مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد يوم الأربعاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأنتونيلا وهي تبدي سعادتها الكبيرة بأهداف ميسي، حيث كانت تقفز من مقعدها مع كل هدف وتهتف بسعادة.

وواصل ميسي بدايته النارية في الولايات المتحدة وسجل هدفين خلال فوز إنتر ميامي على أتلانتا يونايتد 4-0 ليقود فريقه إلى الأدوار الإقصائية ضمن كأس الدوريين.

وكان ميسي انضم لإنتر ميامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت مباراة اليوم هي الثانية التي يلعبها مع فريقه الجديد بعدما دخل من دكة البدلاء في المباراة السابقة الجمعة الماضي وسجل هدف الفوز في الدقيقة 94 بمواجهة كروس أسول المكسيكي.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الدوريين مسابقة ينظمها الاتحادان الأمريكي والمكسيكي وتضم جميع أندية الدرجة الأولى في البلدين.
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