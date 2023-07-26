بينها الشرطة.. جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة الأندية العربية

وتضم المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، والثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.وسيكون جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:الخميس 27 يوليو/ تموزالسد القطري X الوداد المغربيالصفاقسي التونسي X الشرطة العراقيأهلي طرابلسي الليبي X الهلال السعوديالترجي التونسي X الاتحاد السعوديالجمعة 28 يوليو/ تموزشباب بلوزداد الجزائري X الرجاء المغربيالزمالك المصري X الاتحاد المنستيري التونسيالكويت الكويتي X الوحدة الإماراتيالنصر السعودي X الشباب السعوديالأحد 30 يوليو / تموزالوداد المغربي X أهلي طرابلس الليبيالشرطة العراقي X الترجي التونسيالهلال السعودي X السد القطريالاتحاد السعودي X الصفاقسي التونسيالاثنين 31 يوليو / تموزالوحدة الإماراتي X شباب بلوزداد الجزائريالشباب السعودي X الزمالك المصريالرجاء المغربي X الكويت الكويتيالاتحاد المنستيري التونسي X النصر السعوديالأربعاء 2 أغسطس/ ابالسد القطري X أهلي طرابلس الليبيالهلال السعودي X الوداد المغربيالترجي التونسي X الصفاقسي التونسيالشرطة العراقي X الاتحاد السعوديالخميس 3 أغسطس / ابشباب بلوزداد الجزائري X الكويت الكويتيالوحدة الإماراتي X الرجاء المغربيالشباب السعودي X الاتحاد المنستيري التونسيالزمالك المصري X النصر السعودي.وتبث مباريات دور المجموعات لبطولة الأندية العربية بشكل حصري عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية.