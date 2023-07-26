بينها الشرطة.. جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات في بطولة الأندية العربية

وتضم المجموعة الأولى أندية الاتحاد السعودي، الترجي التونسي، الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، والثانية أندية الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، والثالثة النصر السعودي، الشباب السعودي، الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، والرابعة شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء البيضاوي المغربي، الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي.
وسيكون جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات كالتالي:
الخميس 27 يوليو/ تموز
السد القطري X الوداد المغربي
الصفاقسي التونسي X الشرطة العراقي
أهلي طرابلسي الليبي X الهلال السعودي
الترجي التونسي X الاتحاد السعودي
الجمعة 28 يوليو/ تموز
شباب بلوزداد الجزائري X الرجاء المغربي
الزمالك المصري X الاتحاد المنستيري التونسي
الكويت الكويتي X الوحدة الإماراتي
النصر السعودي X الشباب السعودي
الأحد 30 يوليو / تموز
الوداد المغربي X أهلي طرابلس الليبي
الشرطة العراقي X الترجي التونسي
الهلال السعودي X السد القطري
الاتحاد السعودي X الصفاقسي التونسي
الاثنين 31 يوليو / تموز
الوحدة الإماراتي X شباب بلوزداد الجزائري
الشباب السعودي X الزمالك المصري
الرجاء المغربي X الكويت الكويتي
الاتحاد المنستيري التونسي X النصر السعودي
الأربعاء 2 أغسطس/ اب
السد القطري X أهلي طرابلس الليبي
الهلال السعودي X الوداد المغربي
الترجي التونسي X الصفاقسي التونسي
الشرطة العراقي X الاتحاد السعودي
الخميس 3 أغسطس / اب
شباب بلوزداد الجزائري X الكويت الكويتي
الوحدة الإماراتي X الرجاء المغربي
الشباب السعودي X الاتحاد المنستيري التونسي
الزمالك المصري X النصر السعودي.
وتبث مباريات دور المجموعات لبطولة الأندية العربية بشكل حصري عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية.