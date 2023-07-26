سيتي يهزم بايرن ميونخ ودياً في اليابان

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني في المعسكر التحضيري، ولكن هذه المرة على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1.وافتتح اللاعب الإنجليزي الصاعد جيمس ماكاتي التسجيل لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 22، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا سقوط الكرة من يد الحارس السويسري يان سومر، بعد تسديدة من المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.ورغم أن بايرن ميونخ نجح في إدراك التعادل، عن طريق ماتيس تيل في الدقيقة 82، لكن المدافع الإسباني إيميريك لابورت سجل الهدف الثاني للفريق السماوي بعد 4 دقائق فقط.وفشل بايرن ميونخ في الانتقام من مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، والذي أقصاه من ربع نهائي النسخة الماضية بالفوز عليه 4-1 في مجموع المباراتين.وافتتح الفريق السماوي معسكره في اليابان بالفوز على يوكوهاما مارينوس، الياباني بنتيجة 5-3، يوم الأحد الماضي.