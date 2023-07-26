مدرب اتليتكو يعلق على تصريح فيليكس: لا أحد فوق الفريق

وسبق أن صرح فيليكس هذا الصيف بأنه يحلم بارتداء قميص برشلونة منذ الطفولة.وقال خلال مؤتمر صحفي: "أهم شيء هو أنه لا يوجد أحد داخل الفريق أهم من النادي. أتلتيكو أكثر أهمية بكثير منا، لا يوجد أحد فوق الروخيبلانكوس".وتحدث المدرب أيضا عن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي ينتظر حسم مستقبله بعد أن تم ربطه بالانتقال للدوري الإيطالي وأكد أنه "سعيد للغاية" به لأنه "لاعب مهم".وقال "أنا سعيد بألفارو، إنه لاعب مهم. لدينا منافسة جيدة للغاية مع الخمسة مهاجمين. أتمنى أن ينافس كما كان يفعل دائما معنا وأتمنى أن نتمكن من مساعدته على الاستمرار في التطور".وعن اللاعبين الجدد رودريجو ريكيلمي وصامويل لينو، شدد على أهمية المنافسة لكي يثبت اللاعبون الجدد أنفسهم وأكد أنه "لا يوجد التزام تجاه أحد".وتحدث أيضا كوكي ريسوريكسيون في المؤتمر الصحفي وأكد على أهمية جواو فليكس وموراتا، مضيفا أنه طالما لا يزال في النادي فيجب "التحلي بالاحترام وإعطاء كل شيء من أجل الفريق".