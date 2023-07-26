بايرن يوضح حقيقة انتقال ماني الى النصر السعودي

وقال هاينر في اليابان خلال جولة للنادي البافاري قبل الموسم حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "بايرن أبلغ بذلك (بمفاوضات ماني مع النصر السعودي).. لكن هذه محادثات أولية. علينا أن ننتظر لنرى".وجاءت التصريحات بعد تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية بأن مستشارا لماني سيلتقي ممثلي النصر لمناقشة صفقة محتملة.ولدى ماني عامان آخران في عقده مع بايرن بعد موسم أول محبط شهد عدة إصابات منذ انضمامه من ليفربول العام الماضي.وأحرز المهاجم الدولي السنغالي، 12 هدفا في 38 مباراة مع بايرن، واحد منها فقط بعد إصابة في الساق في نوفمبر الماضي حرمته من المشاركة في كأس العالم 2022.وأوقف بايرن ماني لمباراة واحدة بسبب "سوء سلوك" في أبريل الماضي بعد أن قيل إنه ضرب زميله ليروي سانيه في غرفة تغيير الملابس بعد خسارة البايرن في دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.