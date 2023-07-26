انقسام داخل سان جيرمان.. مبابي السبب

وذكرت شبكة "RMC" سبورت أن أجواء معسكر بي إس جي في اليابان غير جيدة بين نجوم الفريق، بسبب قرار استبعاد مبابي.وأضافت أن لاعبي الفريق الباريسي في حيرة شديدة بين دعم زميلهم، وبين الالتزام التام بقرار إدارة النادي.وأكد مصدر مقرب من النادي الباريسي، أن الأجواء في معسكر باريس ليست مستقرة بالمرة.وكان الخليفي استبعد مبابي (24 عاما) من الجولة الصيفية في اليابان، لرفض اللاعب تجديد تعاقده الذي سينتهي بعد عام.وشارك كيليان في أول مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، حيث سجل هدفا في الفوز على لوهافر (2-0) يوم الجمعة الماضي.إلا أن الفريق الباريسي عانى بوضوح في الودية الثانية أمام النصر السعودي، التي انتهت بالتعادل السلبي، أمس الثلاثاء.